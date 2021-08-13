不打高端就是不愛國？ 柯文哲批蔡政府：為何把人民逼到這境界？

高端疫苗被列入第六輪登記接種項目，國民黨北市議員王鴻薇踢爆，民進黨62席立委中僅有12人表態登記，其中至少5人已施打第1劑AZ或莫德納疫苗。台北市長柯文哲感嘆，高端疫苗一事已參雜太多情緒，好像不打就是不愛國，「你為何把人民逼到這個境界？讓每個人都在焦慮到底打還是不打，不應該是這樣。」

蔡政府將高端疫苗新增為意願登記接種項目，昨還有親綠人士發起「野百合世代，我們支持台灣疫苗」連署行動，但經王鴻薇透過網路、臉書、新聞及致電各立委辦公室調查了解後，卻發現民進黨僅有12人願意登記高端，引發外界熱議，質疑為何連自家立委都不挺國產疫苗。

柯文哲對此嘆氣，指這種題目講太多都不想講，但他還是要再聲明，他絕對支持台灣本土生技產業，也希望台灣有自己的疫苗，但是要符合科學、符合醫學倫理，在政治上要講得過去、合理。

話峰一轉，柯批評，今天高端疫苗這件事已參雜太多情緒，已經被混亂掉，好像不打的人就不愛國，這很奇怪，是在搞什麼他也不會講。柯也說，「當然你會問我打還是不打，我要問的是，你為何把人民逼到這個境界？每個都在焦慮到底打還是不打，不應當是這樣。」