高雄13日新增2例本土確診個案，均與先前發生的「特殊交友圈」旅館群聚開趴案有關，2名確診者是先前確診男子的同事，曾在家中聚會、玩桌遊，遭匡列為密切接觸者後，在居家隔離期滿採檢時，無症狀被驗出陽性確診，由於是匡列對象，研判並無社區傳播風險，群聚開趴案目前已經導致8人確診。

根據高市府衛生局疫調顯示，染疫的2人都是先前確診男子的同事，分別為40多歲女性及40多歲男性，2人均於7月30日在先前公布確診的個案家中聚餐、玩桌遊，8月1日被匡列為接觸者，同日前往醫院採檢，快篩及PCR皆陰性，入住防疫旅館居家隔離，8月12日於解隔前至醫院採檢PCR，通知結果為陽性確診，CT值均為24，由於8月1日至12日2人都在防疫旅館居家隔離，因此高市府並無公布相關活動史。

高市府衛生局指出，當晚參與聚會的共有5人，新增確診的2人在玩桌遊時，分別坐在確診男子的左右邊，而另外2人則是被匡列後，已經期滿解除隔離，目前「特殊交友圈」群聚案共匡列相關接觸者516人，且已導致8人染疫。

此外，高市府也公布1例台北市確診個案有先前曾到高雄的足跡，該染疫者於8月10日發病出現喉嚨痛症狀確診，根據疫調顯示他曾在7月30日搭0149車次高鐵南下高雄老家，8月2日搭客運北上，經疫調足跡和接觸史，目前共匡列相關接觸者10人，至13日中午為止快篩皆為陰性。