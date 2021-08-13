中研院前院長翁啟惠不滿遭記申誡，引用今年3月監委新報告提上訴，懲戒法院請監院與翁啟惠提答辯狀，未料監院上月底回覆2份看法相左的意見書。提案彈劾監委王美玉直呼「監察院史無前例」，批評監委蔡崇義等3位監委未經委員會決議就逕行函給懲戒法院，形同先斬後奏，程序不正義的作為，一個翁啟惠，兩個監察院？

翁啟惠因未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，今年3月監院發布新版調查報告，指翁沒財產申報不實等問題，創下「一案三查」紀錄，翁更拿新報告提上訴。

懲戒法院請監察院及翁啟惠分別提答辯狀，監察院上月底回覆2份看法相左的意見書，分別是今年3月為翁啟惠翻案的監委蔡崇義、王幼玲、趙永清的意見，另外相反意見則來自曾參與彈劾翁啟惠的監委王美玉。

王美玉下午透過新聞稿表示，司法及獄政委員會8月11日確實討論是否追認針對翁啟惠提出第三本調查報告的3位委員，在7月底要求業務處以監察院名義發文給懲戒法院。

王美玉說，這是監察院史無前例，同時發給懲戒法院2份意見全然衝突的公文，一份是由她提出，針對懲戒法院的判決認為沒有違背法令，一份是由3位監委提出，認為懲戒法院的判決違背法令，這兩份公文是同一時間以監察院的名義發給懲戒法院。

王美玉指出，3位委員未依規定先經委員會討論決議，就將個人意見逕送監察業務處發函給懲戒法院，這是違反調查報告提出後的處理程序，並干預翁啟惠案原提案委員行使彈劾權，形同先斬後奏，程序不正義的作為，當然不能遵從。當天於會中她提出不同意見並要求撤回這份公文，遺憾委員會不同意。

王美玉表示，翁啟惠懲戒案在2019年由公務員懲戒委員會判決申誡1次，當事人不服提出3次再審均被駁回維持申誡的處分，最近的1次再審就是根據監察院3位委員提出的第三本調查報告向懲戒法院提出，仍然被駁回。

王美玉說，翁啟惠再提出上訴，但根據監察法及施行細則規定由彈劾案原提案委員，向懲戒法院提出答辯意見說明，因此3位委員是違反監察法相關規定，向懲戒法院發出另一份公文，8月11日司法及獄政委員會討論後決議不追回這份公文，不過將由法規會研議如何從修改制度及相關法規解決。