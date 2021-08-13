彰興路與聖安路交叉口，道路塌陷50公尺長大破洞。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰興路與聖安路交叉口，道路塌陷50公尺長大破洞。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰興路與聖安路交叉口，道路塌陷50公尺長大破洞，繼昨天芬園鄉彰南路陷落天坑後，再度發現道路塌陷事件，地方質疑施工失當，彰化工務段也允諾用最快的速度要求自來水公司務必在今天完成搶修。

再度發生道路嚴重塌陷，彰化縣長王惠美第一時間緊急前往關心，並會同路權單位交通部公路總局第二區養護工程處段長陳俊彰、及施工單位台灣自來水公司中區工程處副處長王大江前往現勘。

初步了解是台14丙線彰興路與聖安路的交叉口因為自來水公司施工造成路面坍方，現在進行緊急搶修。

交通部公路總局第二區養護工程處彰化工務段長陳俊彰表示，在巡視路權中發現道路塌陷，現場已先做安全維護，並要求自來水公司務必要要在今天搶修完成，並先停工，再依工程計畫書不符合的部分去檢討修正，待提報給工務段之後，再同意復工。

台灣自來水公司中區工程處副處長王大江表示，會在今天晚上將道路回填，把道路恢復原樣，維持原來的交通流量。

王惠美也嚴重要求相關單位要重視工安，深入檢討原因，不要一再發生驚險事件。