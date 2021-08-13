堅稱3+11非破口？ 柯文哲酸爆陳時中曾說「會負責」：原來是不用負責

衛福部長陳時中強調「3＋11」不是社區感染破口，台北市長柯文哲13日指出，陳時中先前被問到3＋11時說會負責，他昨天才知道為什麼，因為看起來是不用負責，更諷刺說不想追究什麼，但至少誠懇一點。

陳時中稱3＋11不是破口，提到諾富特飯店群聚感染源在國外，但外界質疑若不是破口，英國變種病毒怎麼會進入台灣，責任是否變成在桃園市長鄭文燦身上。

柯文哲今午主持防疫記者會時指出，昨天他會在臉書上說現在不是追究「3＋11」的時間，因為這個病毒已進入台灣社區，我們花了3個月時間解決，但北市每天仍有1、2名不明感染源，也有800多人因此病歿，事情已經發生，老百姓更想知道下一步到底怎麼處理，在已存在的事實狀態下，讓社會可以穩定往前走，是做為地方首長最關心的題目。

柯文哲話鋒一轉說，當然先前陳時中在立法院被問到「3＋11」講說會負責，昨天才知道為什麼這麼說，因為看起來是不用負責的。

至於是否由鄭文燦負責，柯文哲強調，事情都發生了，檢疫從14天變7＋7、5＋9、3＋11，把每次會議紀錄拿出來看好不好，怎麼會搞到今天這樣，帛琉旅遊泡泡也是，專家會議記錄要不要拿出來給大家看一看，犯過的錯誤不要再犯第2次，還是要有科學基礎，很多東西如果重來一遍，機組、機場人員第一次就打完疫苗並比照醫院打2劑先擋住，像他一樣的專家一看怎麼留這麼多破口在那邊，不想追究什麼，但至少誠懇一點好不好。