丁海寅（左）和具教煥（右）外出執行股長金成昀（中）所指派的抓逃兵任務。（Netflix提供）

丁海寅（左）和具教煥在劇中互動逗趣。（Netflix提供）

33歲韓星丁海寅因《經常請吃飯的漂亮姐姐》獲封「國民年下男」，這次他褪下暖男形象，以黝黑的肌膚、沉悶的個性重回螢光幕前，在軍教韓劇《D.P 逃兵追緝令》與《屍戰朝鮮：雅信傳》裡飾演部落首長「阿里多干」的具教煥發展出雖然個性截然不同，但一起辦案無難事的兄弟情。老鳥帶菜鳥的情節為嚴肅的劇情轉換心情增添輕鬆氣氛，丁海寅笑稱現在光靠眼神就能與具教煥心靈相通，兩人互動充滿默契，情緒來的時候還不時有即興表演，具教煥也直呼2人戲裡戲外默契十足，根本是天生好搭檔。

《D.P 逃兵追緝令》正式預告。（影片／Netflix）

據韓國國防部統計的報告指出，2014至2018年光陸軍就有1102名逃兵，其中9成皆為士兵，韓媒也曾報導平均每年都有700名逃兵，韓國憲兵隊因此成立「逃兵追緝組」，簡稱D.P（Deserter Pursuit）。當兵期間曾加入「逃兵追緝組」，有實際抓逃兵經驗的網路漫畫家Kim Bo-tong（音譯：金普通）在2015年根據自己所經歷的故事為靈感，畫了網路漫畫《D.P狗之日》，因作品凸顯出軍中暴力與人權問題，累積破千萬點擊次數深受網友們的喜愛並引發熱烈討論，如今他攜手因犯罪暴力動作電影《飆風特警隊》、《中國城》受到影迷喜愛的導演韓峻熹，打造出最Man的韓劇《D.P 逃兵追緝令》。

該劇以鮮為人知的「逃兵追緝組」為故事背景，丁海寅在劇中飾演個性冷靜從容卻不懂融會貫通的菜鳥二等兵安俊浩，在無法適應軍隊生活的情況下加入陌生的「逃兵追緝組」，由具教煥飾演原著中不存在的特別新增角色，看似油條、遊手好閒但其實是辦案老鳥的韓浩烈，2人執行著由《請回答1988》柳俊烈父親的金成昀飾演的股長朴範求所指派的抓逃兵任務，跑遍韓國南北，抽絲剝繭查出當事人逃兵的原因，並努力找到逃兵，希望能平安地將人帶回部隊。13日預告曝光，呈現出逼真的軍中狀況，逃兵追緝2人組互動逗趣，但辦案時陷入危險的橋段讓人看了也跟著緊張到不敢呼吸，逃兵當事人有著不得已的原因更是令人悲傷感嘆不已。

編劇受訪時也不忘替逃兵們「發聲」，他表示會逃兵的原因並非一定都是個人問題，也有部隊內部的不合理規定、上級的漠不關心、家庭問題等複雜情況，儘管抓回逃兵，但自己心中也都會有問題是否會就此解決的疑惑，希望藉由這次的作品能夠令大眾注意到逃兵問題，即使是只有產生微小的改變也好。導演韓峻熹也說在這6集裡出現的角色，儘管都是普通的平凡人物，但是他們所經歷的事件並不平凡，希望觀眾能以在看身邊的人會發生的事之心情來觀看，並關心重視這類的事情。《D.P 逃兵追緝令》共6集，將於27日在Netflix全球190國上線。