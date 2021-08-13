台中市議會副議長顏莉敏表示，楊勇緯在東奧比賽時，看到楊勇緯贏得比賽興奮的尖叫歡呼，贏得佳績是台灣的榮耀。（盧金足攝）

台中市議員黃仁（左）表示，對原住民運動選手楊勇緯的精彩表現，啟發年輕人的堅持和毅力。（盧金足攝）

首位奪下奧運獎牌的柔道銀牌得主楊勇緯，13日下午拜會議會。（盧金足攝）

柔道銀牌得主楊勇緯說，運動員的努力，「很開心能夠讓你們看到我們的堅持」。（盧金足攝）

楊勇緯志在巴黎奧運摘金 顏莉敏贈「台中之光」獎牌

今年在東京奧運代表台灣，首位奪下奧運獎牌的柔道銀牌得主楊勇緯，13日下午拜會議會，由副議長顏莉敏贈送「台中之光」獎牌，楊勇緯說，拚三年後的巴黎奧運奪金，原住民議員黃仁說，楊勇緯感恩之旅，鼓勵原住民青年，努力開創自己的興趣與專業，在世界發光發熱。

「柔道男神」楊勇緯下午拜會市議會的感恩之旅，他的父母與擔任陪練員的哥哥、同為柔道好手的弟弟也一同到議會拜會。議長顏莉敏、議員黃仁、祕書長彭乾銘及代表議長張清照的簡任祕書張明慧到場歡迎。

顏莉敏表示，楊勇緯在東奧比賽時，全家人觀賽時都很緊張，看到楊勇緯贏得比賽興奮的尖叫歡呼，選手贏得佳績是台灣的榮耀。

顏莉敏強調，楊勇緯在台灣在奧運史上拿下第一個柔道獎牌，接下來還有帕運比賽，我們也會一起為選手加油，政府與民間企業一起支持運動選手，還特別贈送台中特產太陽餅給台中之光。

對原住民表現同感榮耀的黃仁表示，楊勇緯的感恩之旅，啟發年輕人的堅持和毅力，對運動選手有三個努力方向，爭取體育的預算，繼續推動運動，還要培訓人才，留住選手在台中，未來在奧運領域大放異彩。

楊勇緯說，運動員的努力，「很開心能夠讓你們看到我們的堅持」，也相信我們能繼續發揮最好的表現，繼續為國爭光，這是一件很棒的事情，因為有你們的支持，更有力量與信心。

勇奪我國柔道史上第一面奧運銀牌楊勇緯，為排灣族運動員，自小受具有柔道專長的媽媽和哥哥影響，從小學三年級接觸柔道及投入訓練，屢次代表台中參賽奪佳績，在2014至2016年全國中等學校運動會柔道男子組第二級，都奪得金牌並締造三連霸成績。

2019、2020年參加全國大專校院運動會柔道公開男生組第一級，均榮獲金牌締造二連霸；2019年全國運動會也代表台中市拿下60公斤級金牌，這次參加東京奧運首日即傳捷報，代表我國出賽的台中柔道好手楊勇緯勢如破竹、過關斬將，勇奪銀牌。