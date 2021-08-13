外資持續拋售半導體股，以及受國內疫情持續升高影響，周五南韓股市大跌，並創下2月以來最大單周跌幅。

周五收盤，南韓KOSPI指數大跌1.16%，為3,171.29點。本周韓股收跌3.03%。

在重量級指標股方面，科技巨頭三星電子延續前一日的跌勢，終場重挫3.38%。SK海力士跌深反彈，終場上揚1%，收復前一日重挫4.74%的部分失土。

LG化學漲2.05%，網路巨頭Naver跌0.91%。

最近摩根士丹利出具報告提醒投資人注意晶片業，稱某些記憶體晶片市場可能將要到頂。大摩發出的預警使晶片股近來走勢承壓。美國費城半導體指數周四連跌第六天。

Daishin Securities分析師表示，市場有些不穩定，投資人也擔心晶片股可能進一步下跌，此外，Delta變種病毒引爆的疫情持續惡化亦使市場信心受挫。

外資今日再度狂賣韓股2.69兆韓元，改寫前一日創下的5月12日以來最大單日賣超金額（1.968兆韓元）。散戶買超28.1億韓元，機構投資人賣超1650億韓元。

韓元跌0.67%，收在1,169.0兌一美元。今年以來，韓元兌美元已貶值7.1%。