永豐餘(1907)今日召開線上法說，受惠各類紙品價格及需求量提升，營收規模增加及產品組合優化，使2021年第二季稅後淨利16.96億元、每股盈餘（EPS）1.02元，雙創歷史次高。合計上半年稅後淨利32.54億元、年增達71.11％，每股盈餘1.96元，雙創同期新高。

永豐餘第二季合併營收創225.5億元新高，季增5.8％、年增達30.01％，毛利率25.48％、營益率14.03％雙創新高。歸屬母公司稅後淨利16.96億元，季增8.86％、年增達33.91％，每股盈餘1.02元，雙創僅次於去年第三季的歷史次高。

合計永豐餘上半年合併營收438.64億元、年增達30.79％，創同期新高，毛利率25.21％、營益率13.46％雙登同期新高。歸屬母公司稅後淨利32.54億元、年增達71.11％，每股盈餘1.96元，亦雙創同期新高，締造「五高」佳績。

永豐餘表示，雖然全球疫情影響市場供需，使各事業群面臨原物料成本上漲壓力，但各類紙品價格及需求量提升，帶動第二季營收規模成長，產品組合優化帶動毛利及營益率提升。配合轉投資事業營運提升、業外採權益法認列收益增加，使獲利成長動能優於營收。

其中，華紙的漿紙事業群高附加價值特殊紙品、工紙紙器事業群包裝用紙及紙箱出貨增加，使第二季獲利繳出年成長。永豐實的消費品事業群推出五月花舒敏厚棒衛生紙，在市場上大獲好評。申豐應材則受惠醫療用乳膠手套原料市場需求暢旺，帶動第二季獲利大增。

整體而言，永豐餘各事業群積極因應市場變化，華紙受惠市場需求帶動漿價回升，工紙紙器事業群受惠兩岸及越南經濟復甦而價量俱揚，申豐應材產品則因疫情需求穩健成長，使上半年整體營運強勁成長，且獲利動能優於營收。