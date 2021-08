行政院前發言人丁怡銘因冠軍牛肉麵失言風波,遭多名北市議員告發涉違反食品安全衛生管理法,最終台北地檢給予不起訴處分。台北市長柯文哲今日表示,丁所作所為尚未達到刑法要被判刑的程度,他也認為丁對店家沒惡意,也打趣表示「他們有惡意是對付柯文哲而已啊。」

台北市今日舉行防疫因應記者會,會後媒體除詢問丁怡銘失言案外,也詢問三級警戒後民進黨支持度大幅下滑、國民黨沒上升,反而柯領軍的民眾黨從疫情前的10%提高到15%,外界分析是因柯砲打中央帶來網路聲量,也是2024年大選戰略,藉打綠營來獲得藍營支持者喜愛。

台北市長柯文哲。(北市府提供)

對此,柯文哲再搬出他2018年的金句「Do the right thing Do the thing right.」,表示做對的事情、把事情做對即可,心存善念盡力而為,「不要整天只想著要害人,整天不知道在做什麼他也看不懂」,不要想太多啦,認真做事就好。

此外,媒體也詢問民眾黨不少地方黨部在招幹部,卻以榮譽職為名不支薪,是變相不給薪水嗎?柯表示,現階段要招募支持者來幫忙,又不是要開公司,大家是理念的結合,因此覺得這題問得很奇怪。