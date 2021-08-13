不少賣淫女轉戰各旅店，改採有預約單就出門，速戰速決模式躲避警方查緝，不過，賣淫女佯裝旅客進出旅店，竟都沒有隨身行李，成為警方戳破身分最有力證據。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

高雄新興區1家旅店最近一直有打扮時髦的正妹出入，但手上卻沒有半件隨身行李，轄區新興分局專案小組蒐證，直覺這些女生賣淫，昨天突襲查緝，果然逮捕3名正妹與客人從事半套與全套性交易，訊後依法送辦；警方強調，疫情雖趨緩降級，但仍強化旅館查緝，斬斷疫情傳播鏈。

不少賣淫女轉戰各旅店，改採有預約單就出門，速戰速決模式躲避警方查緝，不過，賣淫女佯裝旅客進出旅店，竟都沒有隨身行李，成為警方戳破身分最有力證據；12日下午2時許，警方前往執行旅宿業防疫稽查工作。

專案人員逐一在每間房門外探查，發現有3間房間內傳來男女交談聲音，其中還有一間房傳出洗澡的沖水聲，警分別查獲41歲周姓、51歲黃姓、26歲張姓男客與34歲何姓、24歲劉姓、39歲林姓女子進行人與人的連結。

女子訊後坦承以新台幣1600元到4000元不等的價錢從事半套與全套性交易，店家並抽頭1200元到2200元不等的費用。全案將6人依違反社會秩序維護法移請裁罰，並將他們帶往醫院接受PCR檢測，現場櫃台人員吳姓女子、飯店蔡姓負責人調查後依刑法妨害風化送辦。