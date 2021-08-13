大陸國家衛健委今指出，大陸現有新冠本土確診病例連續19天上升，涉及16省份，累積確診數近1300例。現有中高風險地區156個，面臨短期內多源多點發生疫情的複雜局面。但除揚州、武漢、張家界市外，其他地市僅有零星病例。故風險可控，全國層面發生大規模疫情風險較小。而目前完成全程接種疫苗人數已超過7.7億人。

國家衛健委發言人米鋒今日於國務院聯防聯控機制記者會表示，目前大陸現有本土確診連續19天上升，涉及16省，面臨短時間內多源多點發生疫情的複雜局面。本輪疫情發生後，國家衛健委第一時間派出20個指導組，分赴各地督促排查風險，堵塞漏洞。

衛健委疾控局一級巡視員賀青華指出，截至12日，大陸已有18個省48個市發生本土疫情，累計確診超過1282例。在發生疫情的這48個城市中，已經有36個城市超過5天沒有新增的感染者報告。除了揚州、武漢、張家界市以外，其他的地市僅僅只是零星的病例報告。所以從這個情況看，全國的疫情風險總體可控，全國層面發生大規模的疫情風險是比較小的。