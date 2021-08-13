中國河南鄭州上個月因暴雨不斷，慘遇十年來最嚴重水災，8月12日，法新社通過空拍影片曝光鄭州泡水車的「墳場視訊」。空拍畫面顯示，數以千計的泥巴色汽車被整齊地放置在空地上，場面相當「壯觀」，該報導說，河南銀保監局官員表示，至少有23.8萬輛車因洪水報廢，被送往鄭州郊區的汽車墳場。

一位王姓鄭州居民說，當洪水來臨時他不得不棄車逃命，「當水位上升時，我們被迫放棄我們的車輛離開」。

中國河南省會鄭州市上個月在短短三天內降下一年的雨量，官方聲稱，這場創紀錄的傾盆大雨造成當地超過290人死亡，加上河南其它地區的罹難者，總計死亡人數達到300多人。然而，事發當時許多市民被受困在洪水淹沒的地鐵車廂、地下停車場和隧道內，僅造成數十人因此罹難；令外界再度質疑河南官方發布的死傷數字。

河南鄭州暴雨報廢多輛車。（新華社）

高盛集團（Goldman Sachs）保險公司在7月的報告中寫到，河南洪災引發了創紀錄的保險索賠金額，其索賠總額高達人民幣110億元（約17億美元），有望創下中國史上最高的自然災害賠償額，主要是理賠受益人踴躍地為成千上萬被泡壞的汽車和建築物申請索賠。

另一方面，當地政府上周表示，洪水造成的經濟損失已驟增到超過206.5億美元，並承諾將迅速進行賠償。但批評者說，政府的賠償過程依舊慢得令人痛苦。失去汽車的王姓居民表示，「現在想獲得賠償已經成為我一個非常頭痛的問題，需要填寫幾十份表格。」

《中國保險報》表示，截至7月28日，河南保險行業共接到理賠報案41.23萬件，其中車險報案22.64萬件。據河南省汽車行業商會統計，截至8月4日，河南暴雨導致鄭州40萬輛車因災受損。

另據，聯合國氣候變化專門委員會（IPCC）9日在日內瓦發布的《氣候變化2021：自然科學基礎》研究報告指出，由於氣候變化，未來中國北方或更容易發生極端的天氣事件，包括大洪水和乾旱。

8月13日，河南省政府新聞辦召開河南省加快災後重建第五場新聞發布會，截至8月12日，已統計受災地區損毀專案7283個，涵蓋農田水利、交通設施、市政工程、社會民生、能源、物流等重點領域。

結合上述情況，河南同步建立了全省災後重建重大專案庫，一方面，做好災毀工程複建，另一方面，加快補齊水利防洪、城市防澇、生態環境安全、應急物資儲備等領域能力短板，有效應對未來可能發生的自然災害事件，目前已謀劃儲備專案8855個、總投資超過6000億元人民幣。