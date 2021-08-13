52歲蔡姓男子不敵工作時鍋爐高溫、昏迷倒地抽搐，下班時間才被同事發現，緊急送醫撿回一命。醫師研判蔡男中暑，但發現時間太晚，腦部嚴重受損不可逆，導致肢體協調和說話發音受影響，往後不但無法工作，生活還須專人照護。

蔡男在某工廠內操作鍋爐時，疑似長時間受高溫影響中暑，當時只有他一人在現場作業，下班時間沒走出廠房打卡才被同事發現昏迷倒地還不停抽搐，立即送醫急救。

阮綜合急診室替蔡男進行檢查，發現他體溫竟高達42度，呼吸心跳急促，還出現癲癇、橫紋肌溶解、急性腎衰竭、血尿、上消化道出血等症狀，肝功能也異常，判定是中暑，急救後撿回一命，但腦部受損嚴重，肢體協調和說話發音大受影響，日後恐難以恢復。

急診室主任連守揚提醒，中暑不一定是直接曝曬在太陽下，反而常見於高溫悶熱環境，患者若一直流汗又沒補充水分，會逐漸感到頭暈、頭痛，但這還只算是「熱衰竭」，此時若未及時離開、補充水分並休息，接著就會走不動、躁動不安。一旦高燒持續不退，就會有神智不清、譫妄、癲癇等嚴重症狀，甚至引發多發性器官衰竭，死亡率將大幅上升。

連守揚提醒在高溫及不通風環境下工作的民眾，作業時最好要有彼此相互照應的同事，並適時換手換班，降溫通風且補充水分。如出現心悸、煩躁、頭暈、無力、冒冷汗等非特異性症狀時就需提高警覺。