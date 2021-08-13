南投山區連日大雨，排水問題受矚目，縣長林明溱13日前往鹿谷鄉，會勘道路及排水溝渠改善工程時強調，不管是民眾或民代的陳情案件，都是攸關當地對外交通及農業運輸、灌溉溝渠等設施，確實都有改善的必要性與急迫性。

林明溱由立法委員許淑華、縣議員吳瑞芳陪同，前往鹿谷鄉清水村會勘，當地一處邊坡因未施設擋土牆，遇雨容易滑落土石，影響用路人的行車安全。林明溱會勘後表示，該處山區農路除住戶進出，多為農民入山種植及農產運輸之用，確實有改善的必要，加上該路段還有部分水溝，沒有施設完全會有危險，所以要興建擋土牆，也會完成排水溝工程。

鹿谷鄉永隆村投57線8公里處、慈惠龍德堂附近民眾，希望縣府在道路側溝加蓋，因為該路段沒有路燈，夜間視線不良時機車、自行車會跌落邊溝，易生危險。

林明溱表示，該路段是永隆村前往秀峰村必經道路，常有遊客車輛、重機或自行車行經，且宮廟有大型遊覽車輛停靠時，曾經發生信眾摔落水溝的情況，因此將由縣府工務處盡速發包施工改善。

鹿谷鄉永隆村何垔墩表示，和平巷排水溝每逢下大雨就會淹水氾濫，而且臭氣沖天，鄉親都在抱怨，希望縣府協助改善。林明溱表示，當地位於區域排水的下游，從仁義路下來的家庭廢水、雨水都是透過此段排水溝渠流放，這段排水溝只以傳統簡陋的土石堆砌護岸，確實容易造成淤積，將由農業處水保科盡速設計發包改善。