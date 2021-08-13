觀光餐旅服務業員工流動率高，如何留住年輕勞動力？國立暨南大學觀光休閒與餐旅管理系學生歐陽霈霖，以《Z世代對職場期待之探索性研究—以旅宿業為例》，訪查從業人員後，認為Z世代的職場新鮮人，抗拒權威式管理，渴望更高的自由度。

「Z世代」泛指1993年至2005年出生的世代，目前最年長28歲，最年輕16歲；歐陽霈霖也是Z世代，她認為Z世代可說是科技原生世代，對於資訊工具掌握度嫺熟，因為在職場的流動性較高，常被年長世代批評是抗壓性低的「草莓族」，而觀光餐旅職場Z世代流動性更為顯著。

歐陽霈霖以觀光餐旅相關學系學生及應屆畢業生、旅宿業現職員工共15位，做為質性研究對象進行深度訪談，發現外界認為年輕世代最重視「薪資報酬」，但實際上Z世代在進入職場後，工作價值觀會隨之改變，更注重不同面向的身心發展，更重視「個人興趣」。

另外，Z世代比較抗拒權威式管理，希望能自在的表達各自的觀點，對一成不變的工作內容難以接受，渴望主管下放權力，讓自己更有發揮的空間，「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」已不適用於Z世代，而他們也因更具國際觀，且善用資訊科技工具交換情報，會多方比較各家公司待遇福利環境，因此更容易產生「跳槽」的想法。

龐鳳嫺教授則憂心，Z世代在幸福感高的台灣，若欠缺奮發進取，及積極突破自我的企圖心，恐怕很難在競爭的職場上成功，Z世代在「舒適圈」待久了，可能會喪失國際競爭力。