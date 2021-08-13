劇組在七夕前，釋放100秒片花。（三鳳製作提供）

傅孟柏飾演「雨之神」。（三鳳製作提供）

傅孟柏飾演「雨之神」。（三鳳製作提供）

傅孟柏拍戲時也成了「雨神」，拍到哪，雨下到哪。（三鳳製作提供）

曾之喬劇中裝扮清純。（三鳳製作提供）

曾之喬表示這部戲是她淋過最多次雨的一部。（三鳳製作提供）

曾之喬寒流中拍淋雨戲，拍到打全身失溫。（三鳳製作提供）

曾之喬劇中迷信又迷糊。（三鳳製作提供）

三鳳、愛奇藝聯合推出首部末日愛情影集《無神之地不下雨》，取材自阿美族泛靈神話所建構的原創架空世界觀，今天七夕情人節前夕釋出100秒「雨宙首發片花」引爆熱烈回響，「雨之神」傅孟柏與人類「謝天娣」曾之喬合組「雨天CP」，共譜一段刻骨銘心的末日人神戀。

傅孟柏直呼：「這部戲是我拍戲生涯中淋最多場雨的。」曾之喬則表示，這也絕對是她出道20幾年來拍過最多雨的一部戲，自虧：「誰叫我要愛上雨神呢！」網友大讚兩人外型速配，題材新穎又符合時事，有望成為台劇下一部經典愛情之作。

《無神之地不下雨》由新銳導演洪子鵬與《想見你》金鐘編劇簡奇峯合作打造，集結曾之喬、傅孟柏、顏毓麟，及友情出演的鄭元暢、柯佳嬿。故事描述因環境問題而使眾神選擇不再祝福這片土地，隨著最後一場雨的到來，眾神紛紛離開祂們眷戀的人間。

傅孟柏飾演造物主在人間的代行者「雨之神」，名叫‘Orad，就是下雨的意思。曾之喬飾演的「謝天娣」是個性帶點迷糊又迷信的凡人角色，常把「謝天謝地」掛在嘴邊，片花中揭露了雨之神在謝天娣小時候就相遇了，並且成為她的守護神，然而長大後的謝天娣卻已不記得他是誰，其中的謎題得等待開播才能揭曉。

在片花的最後，傅孟柏霸氣告白：「我根本不在乎這個世界會變得怎樣，因為這個世界跟妳，我選擇妳！」似乎也預告著兩人的愛情將面臨各種「神」考驗。

曾之喬與傅孟柏首次搭檔演愛情戲，最難忘的莫過於劇中數也數不清的下雨、淋雨戲，傅孟柏透露：「其實我在劇裡有傘，最慘的是天娣和工作人員，他們淋的雨應該是我的好幾倍。」演出「雨之神」這個角色讓他覺得最不可思議的一點是，「只要我出門拍戲，當天就會非常容易下雨，不知道是不是劇組希望落雨的意念，形成了一種低氣壓引來對流？」

曾之喬自曝最喜歡聽見下雨的聲音，「我非常喜歡聽到雨天的聲音，是我心目中最好聽的白噪音第一名，可能我有一點老靈魂嘛，雨聲讓我覺得非常地peace、非常地幸福，外面下著雨，沒有淋在自己身上的時候，會更感謝自己的平安和幸福。」

印象最深刻的下雨戲，「雨天CP」不約而同認為是片花中的十字路口大雨戲，傅孟柏表示：「因為在愛情的十字路口，殘酷糾結，有雨水和淚水交織。」這場戲拍攝時是在嚴峻低溫的冬天，曾之喬難忘：「冷到我全身抖到牙齒都發出ㄎㄎㄎㄎ那樣子的聲音。」

她補充，這也是拍戲以來看過最漂亮的灑雨戲，「畢竟出道了快要20年，拍過無數場的雨戲，我從來沒看過這麼平均、精緻、又浪漫漂亮的雨戲，後來去看了剪接，覺得整場戲非常地好看，不論是戲劇張力或畫面都非常漂亮，讓我覺得淋得值得了」。

兩人在演出前，向前雲門首席舞者邱怡文老師進行了姿態與肢體的訓練，劇中雨、風、雲、不一樣的大自然元素，融合在演員和角色身上，曾之喬更從來沒有想過自己的手指跟下腰的靈活度可以那麼大，她笑稱：「身為全片少數的人類，總還是要有一些強項，至於為什麼要練這麼大尺度大家看片之後才會知道了。」