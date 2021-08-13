海、空、鐵、陸物流需求強勁，台驊投控(2636)第2季財報亮麗，單季合併營收78.75億元，年增104％，季增34％；同時調整將資源集中於優質客戶，毛利率首次突破20％，達到22.02％，刷新單季毛利紀錄；營業利益在業務量大幅增長，但費用率仍控制在10％附近，達到8.82億元，年增304％，季增96％，營益率攀升至11.2％；稅後淨利16.99億元，年增884％，季增327％，淨利率創高達21.58％，每股盈餘13.32元，單季賺贏過去五年全年。

累計上半年營收137.67億元，毛利達27.99億元，稅後淨利20.98億元，每股盈餘16.62元，年成長907％。

台驊手上持有陽明(2609)、長榮(2603)及捷迅(2643)等公司股票，多年前投資持股成本相當低，加上今年上半年航運股價大漲，至今年6/30累積認列其他綜合損益(OCI)餘額達22.6億元，貢獻每股淨值超過18元，至今年6月底為止公司每股淨值61元。

台驊指出，Delta變種病毒於全球快速蔓延，造成沿海港口及內陸運輸擁堵，加劇全球航運產業鏈供給惡化，船舶周轉率及準班率持續探低，供給四缺(缺櫃、缺艙、缺工、缺車)情況恐延續至年底。同時，由於歐美解封及年終消費旺季在即，又面臨零售業及製造業庫存指數在歷史新低位階，企業擴大補充庫存，在供給稀缺及強勁需求帶動下，運費逐月上揚創新高，全球航運市場正處於40年來前所未見榮景中。第2季海運毛利再創新高，達14.32億元，毛利向上翻揚三倍，年增363％，季增87％。

第2季受到疫情影響，全球航空運力供給持續吃緊，加上電子產品出貨穩定增長，以及海轉空急單需求挹注，單季空運運價仍維持在高檔，空運市場淡季不淡，空運毛利達2億元，較上季成長5％，為單季次高。

受惠海運轉單效益，與海運運價相當，但運輸時間較短的中歐/中俄鐵路已成為客戶首選運輸工具，雖然鐵路運能遠低於海運，但台驊控股因切入時間早且掌握穩定貨源及長期艙位合約，第2季毛利較去年成長143％，較上季增長38％。

此次，鄭州洪水造成鐵路業務暫停運營數日，也加劇原本供給短缺的鐵路市場，更凸顯贏得艙位者將可佔得先機。

大陸內需消費強勁，帶動內貿物流業務成長，台驊在大陸以倉儲及配送為主的合資公司聯宇達方物流倉庫出現大量爆倉情況，第2季物流業務毛利達1億元，年增20％。