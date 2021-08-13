路透社13日調查，一直飽受新冠病毒侵害的日本，第3季經濟成長(GDP)成長率，可能只有先前預估值的一半左右。

話雖如此，但市場還是把希望放在年底第4季，因為屆時疫苗接種率可望增加，加上消費支出回升下，景氣將可走出疫情所造成的陰霾。

綜合各學者專家意見，預計7月至9月的GDP，季增年率估僅小增2.7%。不只大幅低於7月預計可望成長4.2%，更較6月預估增4.8%要少近一半左右。

16日，日本政府將公布4月至6月GDP初值，預估季增年率為0.5%，比7月預估的0.4%要稍優一些。但與首季相比，預測維持不變小增0.1%。

巴克萊證券認為，民間消費復甦延宕，尤其是對服務業的消費更是如此，也對景氣成長不利。

同時，超過8成受訪分析師指出，新變種病毒株造成疫情嚴峻，將延遲日本景氣復甦時程，且大多數認為大約3個月以後經濟成長才看得見。

調研機構凱投宏觀表示，屢創新高新冠病例數將讓消費縮手，日本政府將會再延長實施緊急狀態。不過，路透社預估調查，2021年底10月至12月的GDP，季增年率可望上看5.4%，2022年首季為3.2%，雙雙分別高於7月預估的4.6%與2.7%。

至於2021財年GDP預測，是從之前的3.6%微調降至3.5%。至於2022財年GDP預測，則從成長2.6%上修至2.7%。

剔除鮮食的核心CPI，本財年預估僅增0.3%，與7月調查的數字一樣，都遠低於日本央行2%目標值。

至於日本央行將在9月21日至22日的兩天政策會議上，極大可能不會變動現行利率，也就是短期利率維持在負0.1%，10年期公債殖利率則在0%左右。