投資人看好財報季表現和經濟將從新冠疫情造成的衰退中穩步復甦，周五歐洲股市早盤再創新高，本周可望連續第4周收紅。

目前泛歐STOXX 600指數小漲0.16%，連續第10個交易日改寫歷史高點。

零售股和旅遊休閒股漲幅最大。

愛迪達上漲1.8%，該公司宣布將以21億歐元（相當於25億美元）將旗下Reebok品牌事業賣給Authentic Brands Group。

寵物用品零售商Zooplus股價飆漲40.4%。該公司宣布接受美國私募股權投資公司Hellman & Friedman出價約30億歐元（35億美元）進行收購的要約。

法國醫療保健公司Ipsen撤回palovarotene在美國的新藥申請，股價大跌9%。Palovarotene用於治療一種極為罕見，會導致肌肉和組織轉變為骨骼的遺傳性疾病。

在主要市場方面，目前英國富時100指數上漲0.33%，德國DAX指數漲0.27%，法國CAC 40指數漲0.21%，義大利富時MIB指數漲0.17%，西班牙IBEX 35指數漲0.1%。