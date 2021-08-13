時碩工業(4566)第2季營運持續成長，單季營收為10.35億元，年成長53％，稅後淨利為0.21億元，每股稅後盈餘為0.29元。累計上半年營收為21.65億元，為歷年同期新高，稅後淨利0.75億元，每股盈餘1.06元。

受到車用晶片短缺，出現遞延出貨，但自行車業務主要客戶拉貨力道穩健，汽車銷售佔比下滑。今年第2季產品銷售比重：汽車傳動應用占比為31％、汽車安全應用占比為15％、工業應用占比為50％、航太應用占比則為4％。

公司表示，受惠高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能，上半年合併營收為21.68億元創同期史上新高，每股稅後盈餘由去年同期0.71元上升至1.06元。

時碩工業對於下半年維持審慎樂觀看法，期待晶片供給有機會於第4季逐步改善，將持續針對製程與產品結構進行優化。