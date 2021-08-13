訊聯(1784)下午舉行法說會，總經理康清原表示，上半年營收表現亮眼，是因為訊聯累積長期的成長動能爆發，尤其間質幹細胞不僅是高齡社會的醫療新顯學，COVID-19更有如間質幹細胞應用的加速器，帶動全球間質幹細胞未來10年的高速成長！康清原強調，6月營收創新高，也呼應間質幹細胞的全球趨勢，也是集團未來強勁成長動能。

全球再生醫療需求不斷擴大，Fior Markets報告指出，至2025年市場產值將達1083億美元，2020~2025年的複合年成長率33%。康清原表示，訊聯以3大行動打造間質幹細胞的黃金10年，分別是1.加速特管辦法再生醫學領域之細胞治療應用如退化性關節炎、慢性傷口的核准件數及病人收案數，並擴大適應症如皮下及軟組織缺損修復。2.加速與泰國、越南、馬來西亞、孟加拉、印尼等海內外醫學中心跨國專案合作，廣拓間質幹細胞從免疫調節到組織修復等多層面的醫療應用，如ARDS(急性呼吸窘迫症候群)、SLE(紅斑性狼瘡)、肺損傷、肺纖維化等。3.加速新藥開發申請，推進細胞治療產品化。

在細胞製備代工方面，隨著細胞產業規模化，訊聯國內外CDMO服務也擴大，較去年同期出現爆炸性成長，達2485%。據Mordor Intelligence報告指出，全球CDMO市場，2020年達1601億美元，2026年更上看2426.4億美元，複合年增長率7%。

訊聯指出，生技製藥屬於高度管制的產業，要打進各國市場及國際供應鏈實屬不易，陸續接獲英國疫苗大廠、美國藥廠、日本、上海生技公司等訂單，進行細胞委託代工/凍存、免疫細胞委託代工/凍存、細胞衍生產品代工，未來將拓展CDMO服務，包括數據分析、技術開發、檢測服務，以及幹細胞衍生物產品(Cytokine、Exosome)等市場。