廣達Q2毛利率創歷史新高 EPS達2.05元 16:492021/08/13 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然有缺料困擾，但廣達第二季毛利率以6.58％創單季歷史新高，在研發費用支出升高、營收規模略減下，營益率未能超越去年同期的歷史新高，但仍以3.43％創下單季歷史次高，並且是連續第五個季度營益率都達到3％以上，加上第二季業外收入相對高，帶動稅後獲利為79.01億元，季增11.3％、年增26.4％，EPS為2.05元，上半年稅後獲利為149.98億元，比去年同期大增69.8％，上半年EPS為3.89元。 榮登運輸類股獲利王 陽明海賺 上半年每股純益17.88元 《電機股》時碩工業H1營收創同期新高 每股盈餘1.06元 #廣達 #EPS #營益率 #稅後獲利 #第二季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》捷流閥業第2季獲利史上次高 H1每股盈餘3.97元 08:032021/08/13 財經 《航運股》台驊投控Q2每股盈餘13.32元 賺贏過去5年全年 16:502021/08/13 財經 《電腦設備》藍天Q2獲利近7季高點 H1賺贏去年全年 12:352021/08/13 財經 《電子商務》數字Q2獲利年減1成 上半年每股盈餘7.05元 08:032021/08/13 財經 《半導體》十銓上半年EPS創高 勝去年全年 12:352021/08/13 財經 瓦城泰統上半年每股賺4.59元 下半年營運逐步向上 17:392021/08/13 財經 億光財報揚眉吐氣 Q2獲利飆27季新高 09:212021/08/13 財經 《光電股》富采Q2轉盈 上半年EPS0.65元優預期 10:532021/08/13 財經 《造紙股》華紙Q2獲利飆8年半高 H1近11年最佳 14:342021/08/13 財經 睽違1071天 曾文水庫蓄水率再度達100％ 16:522021/08/13 生活 《鋼鐵股》中鋼構H1本業穩健 H2更佳 13:432021/08/13 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》當沖新制關禁閉 引爆散戶恐慌 證交所回應了 - 財經 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 三星少主出獄 趕超台積電有希望？美媒曝殘酷現實 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台股無差別式下跌摜破萬七 7天摔600點兇手找到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。