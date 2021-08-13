雖然有缺料困擾，但廣達第二季毛利率以6.58％創單季歷史新高，在研發費用支出升高、營收規模略減下，營益率未能超越去年同期的歷史新高，但仍以3.43％創下單季歷史次高，並且是連續第五個季度營益率都達到3％以上，加上第二季業外收入相對高，帶動稅後獲利為79.01億元，季增11.3％、年增26.4％，EPS為2.05元，上半年稅後獲利為149.98億元，比去年同期大增69.8％，上半年EPS為3.89元。