玉里警分局14日起派員到兩大金針山實施交管。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

雖然因疫情取消熱烈開幕儀式，但今年花蓮赤科山、六十石山金針花季花況不錯，14日起將展開交通管制措施，人流降載4成，花季期間最高2000人次上限，不方便上山賞花的民眾，可以透過富里鄉農會推出的花季主題「叢林野派對．秘境忘夏夜」，在線上觀賞直播短片派對，感受橙橙花海的喜悅。

花蓮有全台最大金針花種植面積，富里鄉六十石山金針花田250公頃，玉里赤科山更廣達300公頃，今年兩地留花65公頃，已經進入花期，縣府與玉溪地區農會、富里鄉農會規畫的金針花季活動，14日起至9月21日登場。

縣府表示，因應二級防疫，赤科山、六十石山上山遊客須採取實聯制、遊客人數降載；往年2大金針山每日平均遊客數各5000人，今年降載至4成後，同一時間人流總量管制2000人，如同一時間人潮達到上限，將採取一進一出管制，且全程戴口罩。

玉里警分局14日起實施交管，赤科山山區道路全面禁止甲、乙類大客車通行；而汽、機車上下山則採雙向通行。六十石山禁行車種規定與赤科山相同，不過汽車採單向、機車採雙向通行。管制期間赤科山及六十石山紅線區域禁止停車，違者拖吊。

警方表示，因應總量管制，兩地都有設管制點，赤科山在松村農庄（玉里鎮觀音里高寮223-3號）；六十石山則在東富禪寺叉路口、意象廣場、六十石山園區往東里產業道路岔路口、小瑞士觀景台、往964驛站叉路口、964驛站、東里阿眉溪橋等6處。

雖然取消開幕儀式，但當地農會都準備當季新鮮特色料理供線上預訂；富里農會總幹事張素華說，花季期間為了推廣金針花美食，除了歡迎遊客電話03-8821705預定花季限量版「金針花富里米握便當」，還結合農家媽媽推出澎派的「防疫美食派對箱」，有10道好料，防疫美食箱含宅配運費只要3000元，讓遊客賞花之餘，回家還能繼續用味蕾感受六十石山的美麗。

玉溪地區農會規畫線上行銷活動，民眾上網輸入「赤科山線上香遇」，可參加「灑花送好禮」抽獎、美照徵集等活動。赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，今年在農業處輔導鼓勵下，號召農友，首次將赤科山時令特產好物組成「防疫箱」，以優惠價宅配到府，民眾可撥打0933998389直接洽詢選購。