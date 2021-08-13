根據美國國家衛生研究院（NIH）最新研究指出，高達96%的莫德納疫苗接種者，在完成第2劑疫苗施打的6個月後，體內仍有抵抗Delta變種病毒(首次發現於印度)的抗體。甚至對其他變種病毒，不論是Alpha(首次於英國發現)、Gamma(首次於巴西發現)，仍有足夠的保護力；只有面對Beta(首次於南非發現)病毒時，僅54%的接種者體內仍有對抗該病毒的抗體。

這份研究結果已刊載於2021年8月的《科學》。研究強調，隨著美國Delta變種病毒造成確診病例再次激增，接種疫苗無疑是最好的防疫措施；不過，莫德納疫苗的效果可能優於其他疫苗。

研究團隊遴選24名接種2劑默德納疫苗的志願者，透過測量體內抗體水平以了解他們免疫系統的狀況。這24名參與者由8名18至55歲、8名55至79歲，以及8名71歲以上的人組成。

NIH分別在施打第一劑後的4週，以及接種第二劑後的第2週、3個月與6個月等時間點，測量其體內抗體。由於過去抗體多半是在疫苗接種後不久就進行測量，使得NIH的研究更能精確反映疫苗效力。

除了研究免疫系統對Delta變種病毒的效力外，研究團隊還針對Alpha變種、Beta變種與Gamma變種進行實驗。分析重點在於接種者體內抗體，是否能在不同時間點仍能辨識新冠變種病毒。

結果發現，不管是哪種變種病毒株，莫德納接種者的免疫系統都有一定的辨識與反應能力；特別是在施打第2劑疫苗後，所有接種者體內抗體水平都提升，使其仍應對包括Delta與其他變種病毒。

在接種第二劑疫苗的6個月後，96%的接種者體內仍有對抗Delta變種病毒的抗體，這意味著其免疫系統仍準備好在Delta變種病毒入侵時做出反應。同樣的，96%的接種者體內仍有對抗Alpha變種病毒的抗體，85%的接種者體內仍有對抗Gamma變種病毒的抗體。

不過，莫德納疫苗接種者在面對Beta變種病毒時，體內抗體水平最低。只有54%的接種者在6個月後體內仍有對抗該病毒的抗體。

從免疫系統的其他測量來看，莫德納疫苗的效力更為持久。接種莫德納的民眾在6個月後仍能免受Delta、Alpha、Gamma變種病毒的侵害；不過，莫德納疫苗對Beta變種病毒的效力卻下降。

研究團隊也發現，各年齡的參與者在6個月後仍能抵抗變種病毒；不過，71歲以上的族群體內抗體水平較低。整體來說，NIH研究認證莫德納疫苗抵抗新冠病毒的能力，以及抵抗變種病毒的能力。

事實上，莫德納藥廠的統計數據也支持這項研究的觀點。根據莫德納藥廠統計，在完成第二劑疫苗接種的6個月後，疫苗對新冠病毒仍有93%的效力，輝瑞疫苗接種者在6個月後疫苗效力下降至84%，莫德納疫苗似乎更有保護力。即使如此，莫德納還是表示6個月後仍須補打加強針，才能維持最佳效力。

《每日郵報》指出，美國新增的新冠肺炎確診案例，高達90%的人是遭到高傳染力的Delta變種病毒所感染。由於該國目前確診病例的激增，加上最新研究顯示即使完整接種2劑疫苗，仍可能感染並傳播病毒給其他人，讓民眾開始憂心疫苗的效力。

雖然完整接種疫苗仍可能感染新冠肺炎，但重點在於接種疫苗的人不太可能變成重症患者。事實上，新一波疫情中的感染者，多半都沒有接種疫苗，而有接種疫苗的患者往往病情輕微，甚至是無症狀感染。