網紅米砂先是自爆為孫安佐墮胎，又和一名李姓排球選手交往3個月告吹，私生活狀況精彩，而米砂直率敢言的性格也讓她在網路上擁有高人氣，還進軍AV界當起監製，YouTube頻道的影片更是越來越重口味，最新一支片竟實測性行為能否幫助減少，還找來2人提槍上陣，火辣尺度破表。

在米砂最新的影片中提到，每次在床戰的時候都會滿身大汗，就像是剛運動完一樣，好奇每次上床完能消耗多少卡路里，如果連續一個月每天都進行床上運動，能不能因此減肥，她還特別上網作功課，發現通常完事能消耗750卡路里，既可以開心又能順便減重，讓她直呼CP值超高。

米砂證明上床確實可以些微減重。（圖／翻攝自米砂YouTube）

米砂找來AV男優、女優實測，要兩人立刻上陣，結束後發現女優從43.8公斤掉到43.15公斤，但男優的體重依舊維持不變，隨後便開始進行為期一個月的實驗，這段期間都不能碰高熱量食物，「禁止碰一些炸雞、火鍋之類的」，最後結果出爐，女優瘦了1.6公斤，男優則約1公斤。

米砂很驚訝沒想到真的能變瘦，但她也提醒，雖然這是可以參考的「減肥運動項目」，但還是要注意安全，影片曝光後引起廣大迴響，目前已累積40多萬的觀看次數，不少網友都激動直呼，「這不叫減肥，這叫這功課太幸福了」、「米砂總是不會讓我失望」、「第一次看到床上運動這麼好笑」、「這個辦法的前提是…要先有女朋友」。