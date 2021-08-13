主計總處周五(13日)公告最新數據，上修2021年台灣經濟成長率至5.88%，較6月預測數據5.46%增加0.42個百分點，更創下11年來新高紀錄，雖然疫情衝擊內需經濟表現，但外銷強勁，推動台灣經濟前景持續成長，預期2022年經濟成長率達3.69%。

主計總處官員分析，雖然5月本土疫情爆發，對內需消費造成衝擊，但歐美對新興科技、資通訊產品需求大，帶動我國出口表現，加上國內投資強勁，是這次上修經濟成長率的主要原因。

主計總處表示，今年上半年 GDP 為 8.34％，下半年 GDP 估為 3.67％，全年經濟成長率為5.88％，每人GDP 3萬2747美元，CPI上漲1.74％；主計總處也同步預測，明年經濟成長率為3.69％，每人GDP 3萬4523美元，在油價、原物料價格趨緩下，CPI上漲0.89％。

在所得分配上，109年每戶家庭可支配所得平均數為108萬元，較前1年增1.9％，中位數為92.9萬元，增2.6％；若以每戶5等分位所得差距為6.13倍，較108年增0.03倍。

主計總處資料顯示，疫情加速數位轉型，遠距商機與宅經濟持續發酵，以及5G、高效能運算等需求熱絡，資通信及電子產品訂單暢旺，台灣出口訂單持續暢旺，寫下亮眼成績。內需方面，雖然台灣受5月中旬起疫情警戒提升至第三級影響，轉呈負成長，衝擊內需經濟。

展望全年經濟情勢，隨5G、車用電子、高效能運算、物聯網等新興應用需求持續擴張，疫情催化之遠距商機加速全球企業數位轉型，科技類產品需求強勁，傳產貨品出口亦隨全球景氣回溫及原物料價格上漲而上揚，加上近年國內半導體及回臺廠商持續投資與擴增產能，且生產活動受近期本土疫情升溫影響極為有限，恰可肆應此波龐大需求，台灣下半年半導體、資通與視聽及傳統產品出口動能可望延續，預測2021年商品出口4424億美元，年增28.15％。