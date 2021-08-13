92歲王波濤董事長捐贈6000萬元幫助彰化弱勢，彰化縣長王惠美感謝又感動。（吳敏菁攝）

92歲王波濤董事長捐贈6000萬元幫助彰化弱勢，彰化縣長王惠美感謝又感動。（吳敏菁攝）

歷年來彰化縣政府最大一筆捐款誕生了！王波濤董事長捐贈6000萬元幫助彰化弱勢，背後更傳奇的是，他年輕創業，26歲就立志要捐出1億8000元做善事，孜孜不倦、日夜辛苦打拚，今天終於達標了，「說不出的開心」。

彰化市出生的振翔紡織股份有限公司暨永興呢羢有限公司董事長王波濤今13日上午拜會縣長王惠美，由副縣長林田富、彰化市長林世賢、公子振翔紡織暨永興呢羢有限公司董事王元宏、丸曾西裝社股份有限公司總經理曾博聰、縣府社會處長王蘭心等人陪同，當場捐贈6000萬元作為低收弱勢民眾救助金，為歷年來最大一筆單獨捐款。

王惠美既感動又感謝地指出，疫情期間，社會仍然有愛，縣府一定會善用捐款，幫助需要照顧的民眾。

王波濤說，出生在清寒家庭，對於艱苦人一直能夠感同身受，26歲創業時就立志要捐1億8千萬元做好事，歷經漫長的66年，沒有忘記目標，今天終於達成了，謙稱自己還不是大企業，只不過是在做小生意而已。

王惠美也說出王波濤董事長背後感人的故事，父親早逝，母親含辛茹苦將6個孩子扶養長大，王董事長從事紡織、尼龍相關產業，事業相當成功，有感於許多民眾受到疫情影響，生活陷入困境，加上過去也是辛苦人家出身，為此想要付出一份心力，這次打手比捐給彰化縣政府6000萬元，幫助需要幫助的民眾，縣府也會將這筆善款用在弱勢的家庭及所有需要幫助的民眾身上，讓需要幫助的民眾獲得最妥善的照顧。