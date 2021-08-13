因為失戀、心情不好，台中市李姓女子竟引燃住處瓦斯、意圖縱火，且在火勢燃燒後離開該建築，所幸消防隊獲報破門滅火，誇張的是，李女事後還辯稱是因為家中鬧鬼，才使用原住民的儀式要以火驅鬼，但原住民委員會否認此說法，台中地院依放火燒毀供人使用住宅未遂罪判她2年刑期、緩刑5年，可上訴。

判決指出，李姓女子住在台中市一棟大樓的7樓，她因為失戀，心情不好，2019年6月間竟點燃住處瓦斯，再投入衣物、紙張等易燃物，導致火勢蔓延、觸發社區警報區，之後就獨自偷偷出門，放任火勢不管，消防隊獲報後因無法進入，只好破門滅火。

警方循線找到李女，她一開始說是因為失戀才會縱火，但出庭時又改口，辯稱說是因為家裡鬧鬼，且自己是阿美族的原住民，印象中記得原住民有烤火驅鬼的儀式，才會點燃瓦斯想要驅鬼，卻沒想到後來火勢越燒越大，嚇得趕忙逃出門。

台中地院則函文原住民委員會，詢問關於烤火驅鬼的習俗，原民會則以「沒有相關學術研究成果」答覆，法官認為，原住民雖有祭祀、慶典等燃燒火焰的習俗，但多數是以火把點燃篝火，而非利用瓦斯爐、紙張及衣物燃燒，認定李女的說詞不足採信，判處她有期徒刑2年、宣告緩刑5年。