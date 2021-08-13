彰化縣秀水鄉中山路上的典饌牛排鍋物餐廳，去年遭梁姓父子3人糾眾上門找碴，指廚房排放油煙、製造噪音擾民，更出手對兩名工讀生拳打腳踢，事後甚至惡人先告狀對兩名工讀生提告傷害；彰化地院法官審理後認惡性重大，從重依修法後的《刑法》第150條公然聚眾下手實施強暴，將3人分別重判有期徒刑10個月。全案可上訴。

根據判決書，61歲梁男住家位在牛排館後方，但中間還相隔一塊空地，但梁男認為牛排館開業後長期排油煙、噪音，已干擾到自家生活，因而經常檢舉、糾紛，雙方長期相處不睦。

去年7月12日周日午後1點多，梁男先是帶人上門理論，因認為工讀生口氣不佳，返家後、下午4時許，又帶著39歲大兒子、37歲二兒子，和另5名年輕男子上門談判，雙方語氣火爆起口角，梁男先出手將蹲在地上的工讀生推倒在地，隨即大打出手，嚇得客人紛紛竄逃走避。

兩名工讀生被眾人圍住暴打，一人被拋丟到牆角，一人則一路扭打到大馬路上，佔據了一線快車道，導致行經的汽機車被迫逆向行駛繞道，陳姓老闆娘與另名員工一路勸架拉人，陳女還直接以身體護住工讀生，直到將兩人都拉回店內，梁男一行人才又繼續在餐廳門口與老闆口角幾句後才悻悻然離去。

梁姓父子三人對兩名工讀生拳打腳踢，造成頭頸、肩膀和胸臉，多處挫傷與開放性傷口，竟反告2人傷害，並揚言要求民事賠償，2名工讀生只能報警提告。

法官審理時認為，被告父子三人糾眾上門滋事，飽以拳腳暴力相向，事後卻避重就輕，僅承認出手傷人、否認聚眾施暴，不願清楚交代另5名男子身分，甚至瞎扯是熱心路人，欠缺反省精神，甚至長期搗亂害餐廳停業至今。認定梁父為首謀、2名兒子心狠下手，惡性不輕，未得被害人原諒，故作如上處刑。