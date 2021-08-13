國內旅遊今年受到新冠肺炎本土疫情衝擊，疫情於近日有好轉跡象，交通部觀光局表示，後疫情時代是觀光產業調整體質的關鍵期，因此趁勢體檢觀光產業結構，整合各部會及觀光局資源，聚焦疫情刺激下的熱門戶外旅遊，開發深度精緻自行車遊程，邀請民眾走出戶外，踩動在地國旅新體驗。觀光局表示，配合行政院振興5倍券政策，現已研議規劃國旅再加碼。

觀光局指出，今年深度自行車旅遊推出5大賣點，「跟團輕騎漫遊」：舉辦徵選活動為鼓勵旅行業規劃以自行車旅遊為主軸，結合小鎮、部落秘境、山林探索及文化藝術等主題，串聯在地產業，打造具台灣特色之自行車遊程，共有百家旅行社、300餘條遊程參與徵選，評選出30條優勝多元化遊程，遊程囊括全台多元風情，創新且豐富的面向讓自行車旅遊再升級。

「騎進經典小鎮」：完成百大經典小鎮的最後一塊拼圖，整合小鎮觀光資源，打造「百大經典小鎮護照」，民眾可至小鎮活動網站下載使用並同步推出電子集章活動，11月5日前只要至百大小鎮掃描集滿5個不同小鎮章，就能參加抽獎，集滿任30個小鎮章，還有機會抽中5萬元現金等大獎。

「換乘國旅觀巴」：觀光局自2004年推動的「台灣觀巴系統」計畫，原以服務國際旅客為主，受疫情影響輔導轉型以國旅市場為主，針對國旅需求重新包裝設計，減少半日遊行程，朝向1至2日遊的行程推廣，預計今年8月底評選出養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪、傳統工藝巡禮及手做體驗等8大主題套裝遊程，繼之輔導各獲選遊程旅行業者完成營運整備工作，並於10月上線營運，年底完成開行50條以上。

「恣意騎遊探索」：整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊、在地業者，並與旅行社合作開拓市場販售遊程，推出16條多元路線，包含濱海、河濱、環山、山岳、田園及離島6大主題，每一條路線都別具特色，適合各族群不同需求及喜好的民眾，依照自身需求規劃，讓身心靈放鬆，暫時脫離都市叢林，盡情享受自然美景。

「暖心人車入住」：觀光局推廣「自行車友善旅宿」，以強化自行車旅遊配套服務，截至8月9日，全台22縣市自行車友善旅宿家數逾800家；16條多元路線沿線自行車友善旅宿達240家，提供優質住宿環境，讓民眾騎乘自行車旅遊入住旅館或民宿時，不必再擔心愛車停放、清潔及維修問題。