行政院拍板發行五倍券振興經濟，引發各界批評，甚至連民進黨自家立委都意見分歧。台北市長柯文哲今日再轟，政府應當思考五倍券到底要紓困還振興，若要振興也不是時候，且去年已經花23億發券，結果今年一模一樣，搞得公務員快發瘋，「國家不知道在做什麼？」

在疫後振興議題上，柯文哲多次砲轟五倍卷戰略不明，質疑政府沒想清楚發券是要「紓困」還是「振興」，應先統計需要紓困的人民有多少，確定這群人生活無虞後，再思考如何振興經濟才合理，接著才是思考產業轉型。

柯文哲今日再重申，紓困、振興及轉型是完全不同邏輯，若要給交1000元換5000元，乾脆給4000元就好，如果是要振興，「問題是現在是振興的時間嗎？」柯說，現在餐廳仍實施梅花座、隔板，風景區還要看旅遊警示燈號，還要鼓勵大家少去菜市場，這是做振興的時候嗎？

「到底要做什麼頭腦要清楚。」柯直言，他不知道政府發五倍券到底是要紓困還振興，若要轉型的話應該是用電子券，還批去年已經亂一次、花了23億，結果今年一模一樣，難道一定要印那個紙嗎？也說香港每人都有電子身分證可直接轉錢進去，台灣還要把公務員搞得快發瘋，國家不知道在做什麼？

媒體也詢問，既然柯認為振興不是時候，北市府短期是否不會釋出相關方案？北市是否會結合台北通推出五倍券加碼優惠？若不用五倍券振興要如何幫助民眾？

柯表示，他有一直在規畫，但中央要怎麼做，至少要留時間給地方政府對應，不要突然說明天要上線，會沒辦法處理，「所以政治還是要有科學基礎，按部就班去做，防疫、紓困、振興及轉型，每個步驟的戰略目標，方法不同想好在做。」

柯也說，如果北市要做轉型的話，會主要用台北通這種電子支付的方式，若要振興，市場處會和產業界研擬做優惠卷，其實都有一直在規畫，但還是那句話，中央要做什麼事情要早點讓地方知道，才有辦法因應。