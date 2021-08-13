蔡昌憲開心當爸爸了。（摘自臉書）

《全明星運動會2》紅隊隊員蔡昌憲七夕前當爸了！他的空姐老婆今天（13）日產下兒子「小菜包」，在臉書開心寫下：「喔耶喔耶，小菜包來了，把拔馬麻都好開心好感動！」還表示當他一聽到小菜包哭聲時，跟老婆兩人都哭了。

第一次當爸爸的他，說這是「超級無敵感動的淚水」，當護理師帶他到旁邊確認寶寶健康狀況時，感受到這一切很美好，也很感恩現在擁有的一切，最後跟心愛的老婆說：「老婆妳真的辛苦了，小菜包加入我們，未來會更幸福的，讓我們熱烈歡迎，可愛的小菜包。」字裡行間透露出當爸爸的喜悅。