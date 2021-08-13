《全明星運動會2》紅隊隊員蔡昌憲七夕前當爸了！他的空姐老婆今天（13）日產下兒子「小菜包」，在臉書開心寫下：「喔耶喔耶，小菜包來了，把拔馬麻都好開心好感動！」還表示當他一聽到小菜包哭聲時，跟老婆兩人都哭了。
第一次當爸爸的他，說這是「超級無敵感動的淚水」，當護理師帶他到旁邊確認寶寶健康狀況時，感受到這一切很美好，也很感恩現在擁有的一切，最後跟心愛的老婆說：「老婆妳真的辛苦了，小菜包加入我們，未來會更幸福的，讓我們熱烈歡迎，可愛的小菜包。」字裡行間透露出當爸爸的喜悅。
《全明星運動會2》紅隊隊員蔡昌憲七夕前當爸了！他的空姐老婆今天（13）日產下兒子「小菜包」，在臉書開心寫下：「喔耶喔耶，小菜包來了，把拔馬麻都好開心好感動！」還表示當他一聽到小菜包哭聲時，跟老婆兩人都哭了。
第一次當爸爸的他，說這是「超級無敵感動的淚水」，當護理師帶他到旁邊確認寶寶健康狀況時，感受到這一切很美好，也很感恩現在擁有的一切，最後跟心愛的老婆說：「老婆妳真的辛苦了，小菜包加入我們，未來會更幸福的，讓我們熱烈歡迎，可愛的小菜包。」字裡行間透露出當爸爸的喜悅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。