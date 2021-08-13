大聯大(3702)今(13)日舉辦法人說明會，第二季股東權益報酬率(ROE)創近10年新高達19.4%，累計上半年每股獲利3.1元，展望第三季，由於ODM端受到長短料衝擊，拉貨較為保守，大聯大會力拚營運優於財報，整體來說，下半年營收表現將優於上半年。

大聯大第二季合併營收、營業淨利、稅後淨利及EPS超越財測高標並再創單季歷史新高，分別成長33.7%、41.5%及50.3%達2002.26億元、36.42億元及31.88億，單季每股獲利達1.66元。

大聯大上半年營收成長34.4%、達3773億元、稅後淨利成長48.4%、達56億元，累計每股獲利為3.1元。大聯大第二季合併營收連續兩季度創單季新高、超越財測高標、首次季營收突破2000億元大關。大聯大受惠於獲利成長，第二季股東權益報酬率(ROE)創近10年新高達19.4%，營運資產報酬率(ROWC)提升至10.1%。

大聯大表示，第二季營收、淨利創新高，主要是因為筆電、PC、基地台、網通暨周邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁、上游調整價格等因素影響。

展望第三季，若以新台幣28元兌1美元匯率假設，大聯大預估營業收入為1900億~2000億，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.6%~1.8%，預估稅後淨利為25.62億~29.89億元，預估EPS為落在1.53~1.78元。

大聯大表示，目前Chromebook、個人電子品牌商都在調整庫存水位，Chromebook因歐美陸續解封，使得需求舒緩，但非個人電子產品需求還是很強勁，下半年需求跟去年同期比還是成長，只是在ODM持續受到長短料影響，故對拉貨會比較保守，所以對第三季所釋出的財測較為保守，但大聯大將努力讓第三季超越財測目標，從整體市場需求來看，下半年營收表現將優於上半年。

大聯大表示，在5G商轉及萬物聯網的趨勢推動下，電源、智能家居、IoT等相關解決方案持續增加，將持續為營業額成長打下良好基礎，也可提供客戶更高附加價值服務與增加市占率。