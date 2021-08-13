行政院主計總處13日公布109年家庭收支調查結果，揭露每人可支配所得中位數32.0萬元，財政部將按中位數的六成、四捨五入公告每人每年基本生活，依此計算110年度每人基本生活費約調整為19.2萬元，較去年18.2萬元額度大幅提升1萬元，調幅為史上最高，估計減稅利益將破百億元，逾210萬戶受惠。

若依四口之家估算，因每人基本生活費較去年提高1萬元，四個人的基本生活費差額合計多出4萬元，若適用稅率5％，明年5月報稅時可省稅2千元，假設適用稅率為12％，則可省稅4800元。四口之家的基本生活費總額是19.2萬元×4人=76.8萬元。

所謂「基本生活費」指的是依《納稅者權利保護法》規定每人每年最低生活所需費用。若民眾單一申報戶的部分扣除額、免稅額等公式額度，未達基本生活費水準，則基本生活費差額可額外從所得總額減除。

目前納保法基本生活費不課稅的計算公式是：基本生活費總額減除「免稅額、標準或列舉扣除額、幼兒學前特別扣除額、教育學費特別扣除額、身心障礙特別扣除額、長照特別扣除額和儲蓄投資特別扣除額」等基本生活費比較基礎合計數，若有差額，則可從綜所稅總額中再行減除。