「來稻六甲松鶴玩」，台南市六甲區公所經過2年醞釀設計，結合轄區生態資源落羽松、火鶴花與稻米產業文化3大意象的新Logo及手提袋13日終於亮相。

六甲區新Logo由員工透過腦力激盪集思廣益設計，區長陳啟榮和人事主任柯春月、有繪畫專長的退休員工蔡蕙璟3人是主要幕後的推手，六甲公所也於月會中介紹新Logo的設計意涵，希望員工都能認識新Logo，為民眾解說新Logo，成為行銷六甲推手。

六甲區長陳啟榮表示，六甲區是一個充滿人文薈萃和物產豐富的地方，新Logo主要元素火鶴花與稻米代表主要產業，火鶴花語表達熱情，稻米產自嘉南平原的水源頭，最近幾年火紅的落羽松，則傳達六甲區對生態的珍愛與維護，3元素繪製成一個大愛心蘊含對大地的感恩。

陳啟榮說，今年六甲落羽松活動吸引31萬人潮，讓六甲區一舉成為全國遠近馳名的小鎮，本次創意Logo手提袋總共印製4000個，陳啓榮特別感謝南六企業董事長黃清山贊助六甲區公所文創商品印製經費，未來公所也將把Logo應用到帽子、運動衣、文件夾等各式文創商品上，增加曝光行銷。

民政局姜淋煌局長說，台灣各地均有為著事業奮鬥的六甲鄉親，諸如旅北同鄉會與六甲醫師聯誼會，長期在外打拚的遊子時常心繫六甲，希望能帶著親愛的家人回到家鄉，藉著區公所設計的創意Logo宣導手提袋，睹物思情猶能解遊子思鄉之愁。