甫從美國訪問返台正在檢疫隔離的台中市議員冉齡軒，派代表前往國民黨中央領表，但因逾時未完成手續，她曾擔任韓國瑜競選總統台中市競選總部發言人，被解讀是否幫韓國瑜領表？冉齡軒受訪表示，「誰說永遠只能那些人才能選」，是自願領表參與國民黨改革，但也因參選要保證金1000萬，門檻太高。

國民黨主席選舉已經開始領表，熱門人選包括爭取連任的黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源擔任國民黨，目前為中央評議委員的冉齡軒，難道是參選黨主席的黑馬？冉齡軒昨日派人到國民黨中央黨部領表，因超過時間，未完成領表程序，但因她曾擔任韓國瑜競選總統的發言人，是否幫韓領表？

冉齡軒澄清，和韓無關，純粹是自己想改革國民黨，在美國參訪時決定要參選黨主席，才請助理北上代為領表，雖然逾時未完成領表，「我的熱情與行動力，能鼓勵更多有志一同的人挺身而出，幫助國民黨開創新局」。

對韓國瑜是否要為國民黨挺身而出，參選黨主席？冉齡軒強調，他不方便發表意見，肯定韓國瑜接地氣的特色無人能敵，建議韓先歸零，從縣市長選舉重新再出發。

冉齡軒7月底赴美國，拜訪當地國民黨團體及婦女會，她說，感受很多在美國的黨員，都希望國民黨能大開大闔，但現在常令人有恨鐵不成鋼的感慨，國民黨主席將改選，不希望老是那些人在選，所以才有參選行動。

領表未完成，是否會再二度前往中央黨部領表？她直言，後來評估參選黨主席必須提出相關費用高達1000萬，這對很多人來說，門檻太高，一般人無法跨越，想要取得參選門票，還要有1000萬，強調國民黨要改革，先從天價保證金改革起來。