台北市長柯文哲稍早與羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋視訊，遭網友砲轟收割奧運金牌選手，質疑北市府只想蹭熱度。柯對此反駁，2人都是台北市立大學學生，作為首長還是要給鼓勵，且相較棒球、籃球，羽球更適合在寸土寸金的台北發展。

柯文哲表示，王、李2人還是台北市立大學的學生，作為地方首長總是要給他們鼓勵，且羽球在北市很熱門，去年在大安運動中心舉辦活動時就有6000人參加，數量多到連他也嚇一跳，直呼怎麼這麼多人。

「這次是第一次台灣有球類運動在奧運獲得金牌。」柯認為，可透過一些人的鼓吹倡議，說不定羽球會變成台灣很流行的運動。他也說，在台北市要打棒球，那場地要求太大、北市土地又很貴，實在太難，但他發現在寸土寸金的都市中，打羽球算是滿適合的運動。

此外，媒體詢問柯遲遲不願鬆口替金牌選手加碼獎金，而是聲稱要把體育展業做起來，近期是否有初步規畫？柯對此未正面回應，只說這並非一天兩天的事，且台灣不是世界上運動產業最先進的過家，不要自己發明，可以去看歐洲國家如何把足球變成運動產業。

柯說，運動要變成產業才會變成自動循環的力量，才能長久的發展下去，若靠外面補助也撐不久，所以台灣運動蓬勃發展，必須變成自給自足的產業，這才是重點。