七夕前夕，屏縣府宣布「六堆300百年好合」集團婚禮報名開跑，將邀請30對新人於10月16日在屏東縣民公園接受眾人祝福。（謝佳潾攝）

七夕前夕，屏縣府宣布「六堆300百年好合」集團婚禮報名開跑，將邀請30對新人於10月16日在縣民公園接受眾人祝福，且今年特別保留名額給在屏東設籍或就業的新人，賀禮也加碼贈婚紗攝影、五星飯店住宿券，顧全新人婚前婚後的需求。

「屏東集團婚禮超搶手！」屏東縣長潘孟安指出，由縣府主辦的集團婚禮，每年都有不一樣的主題及創意，所以很受年輕人歡迎，每每開放報名就是秒殺，而且還有許多外縣市的新人會來搶，因此今年特地將30對名額保留給在屏東設籍或就業的新人。

此外，在賀禮部分，除有往年都會贈送的萬元家電外，今年潘孟安還加碼送婚紗攝影、墾丁福華雙人住宿券，他笑說，婚前要拍的回憶冊與婚後度蜜月的需求，縣府都幫屏東的新人想好了、也準備好了，就盼新人們在後疫情時代結婚時，不用再戴口罩。

而因今年適逢六堆300年慶典，所以今年的集團婚禮以客家特色為主題，活動當天現場除有客家婚慶古禮的元素布置外，也安排具有祝福意義的盤花藝術，縣府稱，屆時將邀請鄉親朋友參加千人盤花創作體驗，藉此向現場的新人送上最深的祝福。

潘孟安說，去年集團婚禮是安排在墾丁舉行，打造出碧海藍天的南洋風戶外婚禮，而今年選在頻頻獲國際設計大獎的屏東縣民公園舉辦，加上結合客家古禮元素、盤花體驗等，相信佳偶們一定能愛在六堆，永浴愛河。

縣府說，屏東集團婚禮自即日起開放報名至額滿為止，限額30對，只要在屏東縣設籍或就業的準新人都可報名參加，歡迎有興趣的未婚朋友趕快報名，縣府將會帶給新人最隆重又浪漫的婚禮。