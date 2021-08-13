明天就是七夕情人節，美妝品牌紛紛推出七夕專屬好禮、期間限定優惠，嬌蘭、YSL、NARS、肌膚之鑰除了唇彩新品令人注目，七夕期間更推出各項活動，無論是送禮或自用都可以趁這次優惠買起來。

▍1.嬌蘭紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏

嬌蘭推出全新絲絨風格霧面唇膏，以巴黎女伶時尚風格為設計靈感，打造全新「紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏」，首次推出6款布料元素唇膏彩殼，織物上設計著絲絨千鳥格、經典方格紋、氣質粗花呢等法式經典服裝花樣。全系列紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏推出15個全新色號，色彩沉穩時尚、發色濃郁，霧面膏體帶來無可比擬的柔滑舒適、長效持久，絕對是史無前例的感官享受。七夕期間限量推出「紅寶之吻高訂紅絲絨禮盒」及「法式絲絨化妝包」，絕對是七夕送禮浪漫首選。

嬌蘭紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏。（圖／品牌提供）

Model示範嬌蘭紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏#555。（圖／品牌提供）

嬌蘭紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏禮盒。（圖／品牌提供）

▍2.YSL奢華緞面絨霧唇膏

YSL將奢華布料與前衛剪裁的碰撞，於唇彩演繹霧面卻極度潤滑的衝擊，推出全新「奢華緞面絨霧唇膏」，甫上市就風靡引爆彩妝各大社群論壇，將唇膏打造猶如時尚高級訂製服，稜角分明的精裁時尚正裝，就如同訂製斜角唇彩設計，一抹打造令人無法忽視、極具誘惑、最性感的唇妝。七夕情人節期間限定推出黑絲絨示愛禮盒，做為情人節禮物絕不出錯。

YSL奢華緞面絨霧唇膏。（圖／品牌提供）

2021年YSL七夕情人節黑絲絨雙美唇禮盒。（圖／品牌提供）

▍3.NARS特霧唇誘

NARS特霧唇誘推出全新3色，主打色「#BAD GUY 曖昧裸棕」最適合亞洲女性的絕美日常色，未上市先轟動，溫柔豆沙棕勾起無盡遐想；「#DRAGON GIRL 火辣紅莓」正紅搶眼挑逗感官；「#LE FREAK 偷心裸粉」忍不住想親吻的豆沙裸粉。輕盈無重力的液態質地，一抹如水般完美服貼唇瓣，持久飽和，即使戴著口罩也能0沾染、不掉色，維持完美唇妝一整天。官網購買任兩件七夕專區商品，即贈迷你絲絨迷霧唇筆，無論是送禮或自用都要趁這次優惠買起來。

NARS特霧唇誘。（圖／品牌提供）

▍4.肌膚之鑰奢潤唇膏

肌膚之鑰推出全新「奢潤唇膏」，以春日盛放的嬌豔花朵為靈感，全球時尚圈御用頂尖彩妝師精心調色，無比絢爛光采的色澤，富含珍稀保養成分給雙唇最奢華滋潤的呵護享受，優雅釋放女人的3重渴望。歡慶七夕推出期間限定優惠，買任二奢潤唇膏即可獲得防曬護唇膏，打造最嬌嫩迷人的雙唇成功擄獲他的心。