1名女網友先前送給前男友1款知名遊戲公司推出的PS造型燈具，該燈具上有「Ｏ、Ｘ、△、□」4款燈，當時2人還創「暗號」，若她在「O」燈具上放模型，表示今晚可以嘿咻，在「X」上放模型則不行；但2人在今年初分手，她意外發現對方將燈具放在網路拍賣，還公開2人的暗號當作宣傳文案，讓她相當難過。

該女網友在Dcard上發文表示，她的前男友是重度「PS控」，假日經常玩PS4一整天，她日前透過代購從日本偷偷買了1款遊戲公司推出的「PS燈」送給前男友，對方當時相當開心、天天都點燈，因為該款燈共有4個燈具，2人還以此用做暗號，像是燈全亮是代表一起吃晚餐、燈沒亮就表示有人不開心等。

該款燈有4個燈具，2人還以此用做暗號，燈全亮是代表一起吃晚餐、燈沒亮就表示有人不開心等，若是她在「O」造型燈具上放模型表示當天可以嘿咻。（翻攝自Dcard）

該女網友說，若是她在「O」造型燈具上放模型表示當天可以嘿咻，在「X」造型燈具上放模型表示生理期；不過2人在今年初分手，她近日赫然在拍賣網站上發現前男友將該組燈具放上拍賣，對方還在備註欄中寫出2人的「暗號」，當作文案增加宣傳效果；她發現後心情相當不好，坦言「有種我們多年來的感情也被放上了拍賣」。

其他網友則留言勸原PO說，「送了就是他的東西，既然不是很貴重就不要太在意了」、「別太難過了，他都交新女友、把回憶都丟掉，放下吧」、「我會直接跟對方低價收回來欸，畢竟當初找代購也找的很辛苦」、「如果是我會很得意欸，起碼還記著我們的炒飯暗號，還打在商品內容內推薦拿去賣」。