立法院副院長蔡其昌、興大校長薛富盛,代表中興大學校友總會,13日捐贈1800盒防疫口罩與50箱海洋深層水,給台中市警第三分局、霧峰分局、消防局第七救災救護大隊與第三救災救護大隊,及興大周邊5個里民服務處,回饋警消與鄰里。

興大校友總會7月發起「挺醫護守臺灣」活動,號召校友募集2百萬元,捐贈中彰投10家專責醫院11000片N95口罩、2000件防護衣、300台血氧機、35箱熬米粥及42盒養生活飲。此次印製「NCHU wants to say THANK YOU」立體醫療用口罩,送給警消及鄰里長,希望表達興大誠摯的敬意。

蔡其昌表示,在疫情威脅下,興大校友總會發起的防疫物資捐贈活動,匯聚眾人的關懷與心意,此次捐贈立體醫療用口罩,密合度比一般醫療用口罩更高,對於警消人員執勤時的保護力也更好,上面印了Q版消防車及警車,向第一線守護民眾的醫護警消與鄰里致敬。

中興大學校長薛富盛指出,感謝正義、國光派出所、消防局信義、大里分隊,在治安、交通維護,里長們是學校與社區民眾溝通的最佳橋樑。疫情期間,警消與里長直接直觸群眾的機會較高,希望透過口罩捐贈提供辛苦的一線人員更充足的防疫防護。