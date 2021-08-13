隔夜美股道瓊指數和標普500指數再創新高，但代表中概股表現的那斯達克金龍中國指數連跌第三天，受此打擊，周五香港恆生指數收跌0.48%，為26391.62點。國企股(H股)跌0.93%，為9377.79點。

恆生科技股大跌1.93%，報6,589.54點，快手跌4.82%，小米、百度跌逾3%，騰訊、嗶哩嗶哩、阿里巴巴跌逾2%。

半導體股走低，華虹半導體跌8.52%，上海復旦、中芯國際跌近4%。

此前上交所與中證指數公司宣布自8月16日起，將中芯國際調出上證滬股通指數樣本。

萬洲收漲3.3%，在藍籌股中表現最佳；金沙中國下跌3.3%，在藍籌股中表現最差。

恆大系尾盤一波急拉，恆大物業收漲近6%，恆大汽車漲近4%，惟中國恆大仍收跌1.55%，恆騰網絡小跌0.62%。

黃金與貴金屬類股走高，中國黃金國際大漲17.82%，港銀控股漲逾9%，紫金礦業漲4.68%。

中國黃金國際公布上半年營收年增61%，為5.77億美元；淨利年增1493%，為1.577億美元，每股盈餘為39.57美分。