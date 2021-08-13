傳統旺季來臨，嘉澤(3533)7月合併營收攀升至17.51億元，為今年4月以後新高，繼日系外資重申嘉澤「優於大盤表現」評等，港系外資也維持嘉澤「買進」評等及目標價760元，投信也進場力挺，激勵嘉澤股價逆勢收高。

儘管有Chromebook砍單雜音，商務NB需求增溫，且Whitley滲透率逐季提升帶旺伺服器，嘉澤7月合併營收攀升到17.51億元，月增8.89%，年成長32.14%，累計前7月合併營收為113.4億元，年成長23.35%。

嘉澤第2季合併營收為48.59億元，營業毛利為19.69億元，合併毛利率為40.52%，稅後盈餘為7.09億元，單季每股盈餘為6.85元，累計上半年合併營收為96.02億元，營業毛利為39.35億元，營業淨利為19.91億元，稅後盈餘15.42億元，每股盈餘為14.91元。

繼日系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價605元之後，港系外資最新報告指出，由於我們對嘉澤2021年每股盈餘預估低於市場預期6%，我們維持嘉澤2021年到2023年每股盈餘預測不變，維持嘉澤「買進」評等及目標價760元。

雖然日系及港系外資正面看待嘉澤，但外資連3天賣超嘉澤，所幸投信連兩天買進，成為嘉澤股價逆勢收紅的推手。