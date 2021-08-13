永豐餘(1907)今日召開線上法說，展望2021年下半年營運，由於全球疫情持續增溫，部分客戶受限於各地疫情變化，訂單狀況互有消長。公司將審慎評估原物料供需狀況、勞動力及物流運輸等營運風險，確保各事業永續發展，並持續深化循環經濟發展。

永豐餘發言人殷國堂認為，疫情仍是下半年營運最大變數，若狀況沒有失控，就投控整體角度來看，包括三大紙類事業群、申豐特用應材、永道射頻及轉投資的元太、生技各產業，認為整體狀況沒有太大的不好影響，可以正面期待後續發展。

三大紙類事業群部分，殷國堂表示，第三季為文紙及紙漿需求淡季，使漿紙事業群的華紙產品價格及營運動能狀況稍弱，但因第四季為產業傳統旺季，目前預期營運動能可望轉強。消費品事業群的永豐實目前處於轉上市前的緘默期，暫時不便多談展望。

而永豐餘工紙在內的工紙紙器事業群，殷國堂認為主要反應整體產業及經濟狀況，目前台灣疫情控制得宜，後續可較樂觀期待，但中國大陸及越南工紙市場面臨一些狀況，目前變數仍較大。若狀況沒有失控，則揚州廠營運有望持續提升。

至於申豐特用應材近期營收略微下滑，主因位於馬來西亞的大客戶因疫情影響產能無法開出，出貨有所下滑。不過，殷國堂認為，以申豐目前的市場定位，無論未來疫情是否延續，生產的乳膠醫療手套需求可望持續暢旺，對後續營運樂觀看待。

而永道無線射頻為全球最大射頻標籤（RFID）ODM製造商，殷國堂認為，射頻標籤廣泛應用於零售、倉儲、物流等產業，相關技術持續發展，永道無線射頻有抓住發展趨勢，對未來後續發展樂觀看待。

至於權益法轉投資的元太、生技族群，殷國堂指出，元太近期產品出貨表現獲得市場認同，生技公司亦有些亮點。整體而言，就投控整體角度來看，認為整體狀況未見太大的不好影響，可正面期待後續發展。

對於永豐餘工紙收購寶成子公司持有的Willpower約44.84％持股，使Willpower成為永豐餘工紙全資子公司，殷國堂表示，主要認為若排除此次疫情小逆風，仍看好越南在疫後的東協整體南向長期需求前景，考量獨資公司在營運決策上能掌握更大彈性，而決定深化布局。

永豐餘目前與宏福實業集團設立合資公司，於北越設有2座紙器廠，Willpower則在南越設有4座紙器廠，第二季已完成部分擴產，將合計年產能增至6.2億平方公尺。殷國堂表示，6座廠後續均規畫擴增產能，盼持續提升營運績效，後續不排除進軍其他東協國家可能性。