疫情嚴峻，台北市長柯文哲13日指出，人流代表金流，要看對北市經濟衝擊多大，看捷運運量最準，今年6月平均單日運量只有43萬人、7月62萬人，是沒疫情時的4分之1運量；6月申請急難救助接近4萬件，共花1.6億元，6月跟1至5月比，一下增加165倍，足見最社會底層的殺傷力有多大。

柯說，現階段疫情仍嚴重，要靠邊境防守擋住，若不小心仍會被突破，所以解封過程中，他還是主張要小心，疫情可控制下、逐步解封，讓整個社會運作恢復正常，針對防疫後的紓困、振興、轉型等經濟問題，要看北市的經濟狀況就看捷運的人數，因人流代表金流，相當準確。

柯說，2019年北捷平均每日運輸量有216萬人，去年每日掉到190萬人，直到今年4月還有190萬至200萬人間，僅下降3％，而到了5月中三級警戒管制，運量就大降，剩一半，6月更慘剩每日43萬人、掉到剩25％，對社會底層殺傷力大。

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

柯說， 7月每日運量62萬人，8月降為二級警戒，目前還沒達到4月的一半，今年捷運估計虧50至80億元，紓困會相當嚴重；6月申請急難救助接近4萬件，共花1.6億元，6月跟1至5月比，一下增加165倍，所以今年疫情確實比去年殺傷力大太多，對經濟衝擊很大。

柯說，因此5至7月對公有場所營業用的不動產減收75％租金，8至10月減收50％、住宅用減收20％租金，公家能決定公有部分，但私人產業則無法干涉，所以希望房東可考慮房客租金繳不繳得出的難處，到時再視疫情看，盡量讓社會恢復正常。