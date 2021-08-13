近日，美軍印太總部司令阿奎利諾出席阿斯彭安全論壇時針對多個涉華議題發言，在被問到美軍是否有能力在危急情況下援助台灣時，阿稱美擁有全球最先進、最強大的軍力，可以應對任何突發狀態。此外，阿奎利諾還對中方在香港、新疆、南海等問題上的立場和做法予以負面評價。大陸國防部新聞發言人譚克非今天發布「答記者問」，批評美國干涉中國內政。

譚克非表示，近期，美軍有關人士屢次就涉華議題發表不負責任的錯誤言論，干涉中國內政，渲染中美對抗，中方對此表示堅決反對。「台灣、香港和新疆問題純屬中國內政，任何外國都無權干涉。美官員肆意干涉他國內政，是對國際法和國際關係基本準則的藐視和踐踏。」

關於南海問題，譚克非痛斥，美方作為域外國家，卻經常打著「航行自由」的幌子在南海炫耀武力、挑釁攪局，破壞地區國家共同維護南海和平穩定的努力。事實早已證明，美國才是南海的「麻煩制造者」和地區和平穩定的最大威脅。

譚克非指出，當前，中美兩國兩軍關係正處在關鍵當口，何去何從備受兩國人民和國際社會關注。發展健康穩定的兩軍關係符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。中方對發展中美兩軍關係是有原則的，中方敦促美方切實尊重中國的核心利益和重大關切，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，謹言慎行，多做有利於兩國兩軍關係發展的事情。

「正人先正己，欲言先自省。」譚克非指出，「眾所周知，二戰結束後美軍仍在世界各地頻繁發動戰爭和軍事行動。僅2001年以來，伊拉克、利比亞、敘利亞等地的戰亂，就已造成80多萬人死亡，數千萬人流離失所。」

譚克非表示，與此形成鮮明對比的是，中國軍隊始終高舉合作共贏的旗幟，多次參與國際維和、海上護航、人道主義救援減災等行動，積極推動全球安全治理體系改革，堅定捍衛公平正義、促進和平發展。

譚克非表示，新冠疫情發生以來，中國軍隊還與有關國家軍隊積極開展抗疫國際合作。中國軍隊將一如既往，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，為服務構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。