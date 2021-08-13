鄭秀文（Sammi）出道30年歷經事業起跌、摯愛父親過世，以及婚姻背叛等重創，她仍積極面對生活，新歌〈螢〉以平和語調唱出「愛你我便繼續忘我再合上眼睛」，極具感染力。其實這首歌早在12年前就有Demo，曲風難度極大，有很多高低起伏以及轉音，令人百聽不厭，2年前終於敲定發行，Sammi表示：「真心相信歌有歌命，我們每一次盡力做就是了。」

鄭秀文將於8月推出新EP，所屬寰亞表示礙於疫情，目前暫時沒有海外宣傳規劃；對於再度發行實體專輯，Sammi幽默透露其實自己家中也沒有CD播放機，「但有時價值不能用一部機去衡量，音樂意義就在其中，就是這份意義驅使我一直在廣東歌努力，當我回望，會慶幸自己三十年有這份堅持」；她也坦言自己的作品並非每首都受歡迎，但仍要求自我進步：「不斷努力是我一直相信的唯一方式，回望過去30年，有很多作品被人們記得，也有很多作品像曇花一現，存活率很低。」

此外，Sammi也希望繼續嘗試新曲風及唱法，不願「吃老本」：「其實有時也會問自己，仍在百般努力廣東歌為了什麼？是否是時候讓自己舒逸悠閒，但內心總在告訴我『值得』。於是又會一股傻勁鑽進去，務求做出不一樣的製作和嘗試新東西，我甚至會因為心中那股興奮熾熱而睡不著，期待在鏡頭前赤裸交出情感與靈魂。」