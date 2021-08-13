國內今新增1例漢他病毒症候群（出血熱）病例，為北部一名40多歲男子。根據疫調資訊，男子家住市場附近，1樓公共空間有老鼠出沒，某日男子用腳踩老鼠後遭咬傷，進而發燒住院，經檢測發現感染漢他病毒，為今年第8例漢他病毒症候群病例。

疾管署副署長莊人祥說，該男子住家500公尺處有市場，住處1樓公共空間有雜物，男子在家中看到老鼠後，用腳踩老鼠而被咬。衛生單位已在8月12日前往放置鼠籠，但目前尚無捕獲老鼠。

男子在7月25日被老鼠咬傷，同日就醫後返家，26日因發燒再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診。男子目前已出院，同住者無疑似症狀。

疾管署統計資料顯示，今年截至8月12日，國內累計8例漢他病毒症候群病例，高於2017至2020年同期(分別為0、1、1、7例)。對於為何今年的漢他特別猖狂？莊人祥說，今年通報情況較為積極，但是否是新冠肺炎導致民眾在家防疫所致，則難以解釋。

今年8例和他病毒症候群個案，居住縣市為高雄市4例、台北市、新北市、台中市及彰化縣各。自2011年以來累計32例，性別以男性20例（佔62.5％）為多；年齡則以40歲以上25例（佔78.1％）為多。

漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲民眾，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水＋1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。