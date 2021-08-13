新冠肺炎疫情對國內就業市場造成衝擊，桃園市許多建教生家庭經濟偏弱勢，經教育部紓困4.0措施獲得1019萬紓困金，另外高中職學生安心即時上工計畫也釋出600個職缺，讓建教生減輕經濟壓力。

5月19日起疫情升三級警戒，桃園市為維護學生健康安全，全數召回在職場受訓的建教生，改為居家線上學習，讓部分靠平日職場受訓領取的生活津貼、校外打工的工資補貼家計的建教生，一時之間頓失經濟來源。

就讀永平工商的小良，因家境清寒放棄打曲棍球的夢想，選擇就讀建教合作班幫忙支撐家計，他直呼，很感謝能參加安心即時上工，讓他在疫情期間還有工作機會能減輕家裡經濟負擔。

教育局指出，教育部紓困4.0精進加碼措施，針對5月18至7月31日期間，受疫情影響中止訓練、停領生活津貼的建教生，每人最高補助2萬元，中止未滿全月者，則按當月日數比率折算發給金額，共有886名建教生受惠，補助總經費約1019萬元。

高中職學生安心即時上工計畫共有600個職缺，教育局長林明裕表示，現已有254名學生在校工讀，另還有50名學生提出申請，職缺還很多，歡迎學生踴躍申請。

教育局指出，該計畫執行期間從7月起至12月，為期6個月，但可視執行情形延長至明年6月，學生工作津貼每小時核給160元，每月最多工作80小時，最多可領1萬2800元。